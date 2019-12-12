شاهد .. التحالف العربي والقوات المشتركة تسهلان دخول قافلة غذائية إلى الدريهمي

الخميس 12 ديسمبر 2019

دخول قافلة غذائية إلى الدريهمي

سهلت قوات التحالف العربي والقوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، دخول قافلة غذائية أمس الأربعاء، إلى مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة .



وكانت القافلة قادمة من العاصمة عدن، وعمل التحالف العربي والقوات المشتركة على تسهيل مرورها وتأمينها حتى تمكنت من الدخول إلى مدينة الدريهمي المحاصرة من قبل مليشيات الحوثي الموالية لإيران .

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وواجهت القافلة عرقلة من قبل الحوثيين وتعرضت لإطلاق نار بالأسلحة المتوسطة والخفيفة من مليشيات الحوثي في سعي منها لإستفزاز القوات المشتركة .

وتحوي القافلة على مواد غذائية وطبية مقدمة من الصليب الأحمر الدولي ، ويقدم فريق الصليب الأحمر الدولي الخدمات للمدنيين الذين تحاصرهم المليشيات داخل المدينة ، كما تتضمن مهمة الفريق إلى جانب إيصال الغذاء، إجلاء من يرغب من المدنيين الخروج من المدينة .