شاهد.. كهرباء عدن تستانف حملة الربط العشوائي في بئر فضل

الخميس 12 ديسمبر 2019

استئناف حملة الربط العشوائي في بئر فضل

استأنفت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة عدن - المنطقة الثالثة حملة مكافحة الربط العشوائي لتقليل فاقد التيار الذي تسبب بعجز كبير في التيار وأضرار للشبكة العامة للتوزيع



وباشرت فرق التفتيش العمل بازاله الربط العشوائي في بئر فضل بلوك 5و6 وعمل محاضر ضبط وأشعارات مخالفه للمنازل والمواقع التجارية التي قامت بالرابط من خطين.

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وبحسب صفحة وزارة الكهرباء والطاقة على الفيسبوك، فإن مصادر عاملة في مؤسسة الكهرباء أكدت أن هذه الحملة تهدف إلى إزالة مخالفات الربط من خطين والتي تسبب بتدمير الشبكة الكهربائية.

وتأتي هذه الحملة مع تزايد أنصهار الخطوط والفيوزات وانفجار المحولات الذي يتسبب بإنقطاع التيار الكهربائي بسبب زيادة الأحمال ما أدى إلى تفاقم الأزمة خصوصا مع دخول فصل الشتاء.

وكانت هذه الحملة باشراف مدير المنطقة الثالثة م. زهير فهيم ومتابعة مستمرة من المهندس صالح الشرفي مدير التفتيش وجميع الفرق الفنية والهندسية في ادارة التفتيش الفني بالمنطقة..

وشكر أهالي المنطقة الجهود التي بدلتها المنطقة وابدو استعدادهم لتقديم العون للمؤسسة في سبيل الحفاظ على الشبكة العامة للكهرباء

وأوضح الكثير من العمال والأهالي بان يجب اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الربط الذي تسبب بوفاة الكثير من عمال المؤسسة والمواطنين