شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة .. فيتش تخفض تصنيف لبنان والان نبدء بالتفاصيل
• بيروت ربما تعيد هيكلة ديونها أو تتخلف عن السداد
خفضت فيتش تصنيف لبنان الائتماني للمرة الثالثة في عام اليوم الخميس، محذرة من أنها أصبحت تتوقع أن تعمد بيروت إلى إعادة هيكلة ديونه أو التخلف عن السداد.
عزت فيتش قرارها خفض التصنيف إلى CC من CCC إلى اعتقادها أن إعادة الهيكلة أو التعثر أصبحا "مرجحين نظرا للضبابية السياسية الشديدة والقيود المفروضة عمليا على حركة رؤوس الأموال وتضرر الثقة في القطاع المصرفي".
وأضافت وكالة التصنيفات الائتمانية أن ذلك سيعرقل تدفقات رؤوس الأموال الضرورية لتلبية المتطلبات التمويلية للبنان، في حين أن ظهور سعر صرف مواز وفشل البنك المركزي في خدمة كامل التزاماته بالعملة الصعبة يسلطان الضوء على ضغوط.
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