شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو الإعلام لكشف انتهاكات الاحتلال ضد الصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

دعت جامعة الدول العربية جميع المؤسسات الإعلامية والوزارات بالدول العربية والبعثات التابعة للجامعة في العالم، إلى ضرورة تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية التي تُمارس بحق الصحفيين في فلسطين بوسائل الإعلام الأجنبية، وضرورة مطالبة الأمم المتحدة بتنفيذ قرارها رقم 2222 الداعي لتوفير الحماية للصحفيين وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب.

وأكد مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية الوزير المفوض الدكتور فوزي الغويل، في تصريح اليوم بمناسبة انطلاق حملة التضامن مع الإعلام الفلسطيني اليوم أن الأمانة العامة اتخذت العديد من الإجراءات فيما يتعلق بالاعتداء على طاقم الإعلام الرسمي للتلفزيون الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال.

وأوضح الغويل، أن الجامعة العربية قامت في هذا الإطار بالدعوة إلى يوم تضامني مع الإعلام الفلسطيني وتعميمه على وسائل الإعلام العربية، إضافة وضع ما حدث ضمن جدول أعمال فريق الخبراء المعني بتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج، كما سيكون ضمن جدول أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام الذي سيعقد خلال الفترة المقبلة.

وقال إن ما حدث خلال المدة الماضية من اعتقال طاقم التلفزيون الرسمي بالقدس ليس بغريب على المحتل الإسرائيلي الذي يمارس أعتى الانتهاكات في مواجهة الحقيقة الفلسطينية، مؤكدا أن الجامعة العربية بكل مكوناتها تعمل دائما على منح القضية الفلسطينية الأولوية في جداول أعمالها وبرامجها كافة وتظل هي القضية الأولى والمركزية.