شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء فنلندا : على قادة العالم تحقيق تطلعات الشباب والان نبدء بالتفاصيل
وقالت مارين قبيل انطلاق محادثات اليوم الخميس، إن "الجيل الجديد يتوقع منا أن نتحرك، وعلينا أن نفي بتوقعات الناس."
وتضيف رئيسة الوزراء البالغة من العمر 34 عاما: "أنا قلقة بالطبع بشأن هذه القضية المتعلقة بالمناخ، فعلينا القيام بالمزيد، كما علينا أن نفعل ذلك بشكل أسرع. إن الامر يتعلق بمستقبل أطفالنا".
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