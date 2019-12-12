شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: صفقة كبيرة مع الصين «قريباً جداً» والان نبدء بالتفاصيل

• أسهم العالم تسجل أعلى مستوياتها تفاؤلاً بالاتفاق التجاري

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة "قريبة جدا" من إبرام اتفاق تجارة مع الصين، وذلك قبل أيام فحسب من موعد فرض رسوم أمريكية جديدة على مزيد من الواردات الصينية.

وقال ترامب على تويتر "نقترب جدا من صفقة كبيرة مع الصين.. هم يريدونها، وكذلك نحن."

وأكدت مصادر أن من المتوقع أن يلتقي ترامب بكبار مستشاريه التجاريين اليوم لبحث موعد 15 ديسمبر كانون الأول المقرر لفرض الرسوم الجمركية الجديدة.

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فيما سجلت أسهم العالم مستوى قياسيا مرتفعا اليوم الجمعة، متجاوزة ذروة مسجلة في أوائل 2018، بفضل تفاؤل المستثمرين بأن الولايات المتحدة والصين تقتربان من اتفاق أولي لنزع فتيل حرب تجارة طال أمدها.

ارتفعت الأسهم بقوة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة إن البلدين "يقتربان جدا من صفقة كبيرة".

وارتفع مؤشر ام.اس.سي.آي لكل دول العالم، الذي يتتبع الأسهم في 49 بلدا، إلى 551.84 نقطة ليتجاوز الذروة السابقة 550.63 نقطة المسجلة في 29 يناير كانون الثاني 2018.

والمؤشر مرتفع أكثر من 20 بالمئة هذا العام، مدعوما أيضا بخفض أسعار الفائدة وعمليات ضخ تحفيز حكومي في أنحاء العالم.