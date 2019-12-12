'الرشاش الي مبيفضاش'.. همام طارق يخطف قلوب 'الدراويش' دون استئذان

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2019-12-12 | 17:26
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استطاع لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي الاسماعيلي المصري، همام طارق، ان يخطف قلوب مشجعي فريقه المصري بعد الاداء الملفت للانظار خلال مباريات الفريق الاخيرة في البطولة العربية والدوري المصري الممتاز.
طارق يعرف بالروح القتالية التي يمتلكها، فضلاً عن سرعته وايجاده اللعب في اكثر من مركز، كل هذه الامور شفعت له بان يكون احد نجوم "الدراويش" ليدخل الى قلوب الجماهير من دون استئذان.
اللاعب حصد لقب افضل لاعب بعد الاداء الكبير الذي قدمه وصناعته لهدف في مواجهة الاسماعيلي ومصر المقاصة، امس الاربعاء، والتي انتهت بفوز الاسماعيلي بنتيجة 2-0، إذ انشغلت صفحات الدراويش بالحديث عن طارق والثناء باداءه.
وانهالت كلمات الثناء على صورة اللاعب في الصفحة الرسمية للنادي على "فيسبوك"، حيث وصفوه باللاعب القتالي الذي يلعب من القلب وغيرها من الكلمات.
طارق لم يتمكن من المشاركة في بطولة كأس الخليج "خليجي 24" بقطر، بسبب التزاماته مع الدروايش وخوضه مباراة مصيرية امام الجزيرة الاماراتي والتي تزامنت مع موعد البطولة.
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