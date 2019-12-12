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مصرع وإصابة 24 نزيلا في سجن بالسعودية

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لقي ثلاثة نزلاء مصرعهم وأصيب 21 آخرون، اليوم الخميس، بحريق في سجن الملز في .
وقال المتحدث باسم المديرية العامة للسجون، إنه عند الساعة الخامسة من فجر اليوم، تعرض الجناح رقم 7 في الإدارة العامة لسجن الملز لحريق، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأضاف المتحدث أنه تم على الفور مباشرة الحادثة وإخلاء النزلاء منه وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية.


وتابع "كما تمكن المختصون وبمساندة من الدفاع المدني من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة، حيث نتج عن ذلك وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين من نزلاء الجناح".

وأوضح اللواء أيوب بن حجاب بن نحيت أنه "تمت مباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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