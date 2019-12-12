مصرع وإصابة 24 نزيلا في سجن بالسعودية

لقي ثلاثة نزلاء مصرعهم وأصيب 21 آخرون، اليوم الخميس، بحريق في سجن الملز في السعودية.
وأضاف المتحدث أنه تم على الفور مباشرة الحادثة وإخلاء النزلاء منه وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية.
وتابع "كما تمكن المختصون وبمساندة من الدفاع المدني من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة، حيث نتج عن ذلك وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين من نزلاء الجناح".
وأوضح اللواء أيوب بن حجاب بن نحيت أنه "تمت مباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله".
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