بفارق 11 مليون.. برشلونة يتفوق على الريال في حقوق البث التلفزيوني

ويعد نادي برشلونة صاحب النصيب الأكبر من دخل البث التلفزيوني، بعدما حصل النادي الكتالوني على 166.5 مليون يورو من بيع حقوقه التلفزيونية منفردًا، وهو مبلغ أكثر بـ 11.2 مليون يورو مما حصل عليه ريال مدريد ، والذي حل في المركز الثاني بإجمالي 155.3 مليون يورو.على الجانب الآخر من التصنيف، نجد أن نادي ليجنايس حصل على 47.6 مليون يورو من البث التلفزيوني، مقابل 47.4 لنادي رايو فاليكانو، و44.2 مليون يورو لنادي هويسكا، ومنذ وصول خافيير تيباس إلى رئاسة رابطة الليجا، فإن توزيع الدخل السمعي البصري أصبح 3:1.

ومن بين الـ 1420.4 مليون يورو التي تم توزيعها على أندية الدوري الإسباني عن طريق الاستغلال المشترك للحقوق السمعية البصرية وتسويقها، خططت أندية الليجا مبلغ 99.4 مليون يورو كالتزامات.



كيف يتم توزيع الحقوق السمعية البصرية؟يتم توزيع إيرادات حقوق البث التلفزيوني وفقًا لأحكام المرسوم الملكي 15 لعام 2015. وتقوم رابطة الليجا بتوزيع صافي الدخل، أي أن المصروفات المرتبطة بالإدارة والتسويق يتم طرحها من إجمالي الدخل، ومن هذه الإيرادات الصافية، يذهب 90٪ إلى فرق دوري الدرجة الأولى، و10% إلى أندية الدرجة الثانية.

فيما يتعلق بالتوزيع يتم الأخذ في الاعتبار 3 معايير:

* 50% موزعة بالتساوي

* 25% اعتمادًا على النتائج الرياضية، تؤخذ المواسم الخمسة السابقة في الاعتبار، كل مركز وكل موسم لديه نسبة مئوية.

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* 25% أخرى تأتي من الانخراط المجتمعي، وينقسم هذا المفهوم إلى اثنين آخرين. يتم الحصول على ثلث الدخل من مكاتب التذاكر، الثلثان المتبقيان لمساهمة كل ناد لتوليد قيمة للحقوق السمعية البصرية.

خوسيه جويرا، الذي قدم إلى وسائل الإعلام معايير توزيع حقوق البث التلفزيوني، اعترف بأن اقتراحًا لمستقبل التعديل في هذين الثلثين، يتم دراسة المساهمة التي يقدمها كل فريق من خلال الشبكات الاجتماعية لتوليد قيمة أكبر.

وقال جويرا، إن "احتلال المراكز في نهاية الأسبوع وقبله وبعده يساعد على نمو لا ليجا، إذا قمنا بتخفيض النطاق، فإن الحقوق السمعية البصرية ستتأثر بشكل كبير، فقد يكون للخسارة يوم الإثنين تأثير سلبي".

