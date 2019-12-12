خبيران: مصر وضعت خارطة طريق لـ"إسكات البنادق" بأفريقيا

قال خبيران عسكريان إن مصر خلال رئاستها الاتحاد الأفريقي نجحت في وضع خارطة طريق لمواجهة الإرهاب والمتطرفين بالقارة السمراء، هدفها الأول إسكات البنادق.

وأوضح الخبيران أن مصر بعد كتابتها روشتة عسكرية لمواجهة المتطرفين، انطلقت بقارة أفريقيا نحو اقتصاد قوي، وجسد ذلك المنتدى الأول للسلام والتنمية المستدامين في أسوان.

اللواء المصري نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أكد أن مصر خلال فترة رئاستها الاتحاد الإفريقي أسست بقوة لربط دول القارة بمصالح مشتركة، تجعل قادة الدول تسعى جاهدة لإخماد النزاعات الداخلية والسيطرة على الأزمات.

وتابع سالم، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن أفريقيا تعاني حالياً من خطرين، (الأول) يتعلق بالبؤر الساخنة التي تركها الاستعمار لتصبح قابلة للاشتعال في أي وقت، وتأخذ عدة أشكال أهمها النزاعات الحدودية والداخلية والاقتصادية مثل البترول والمياه، أما (الثاني) فهو الإرهاب.

Advertisements

وأشار إلى صعوبة تحقيق تنمية في أفريقيا وأوضاعها الأمنية "مهلهلة وضعيفة"، لافتاً إلى أهمية وقوف شعوب القارة خلف جيوشها والقضاء على الإرهاب.

واعتبر أن ظهور تجمع دول الساحل والصحراء كان أمراً مهماً لحماية الأرض والشعوب، فمصر مثلا تمتلك خبرات كبيرة في الحرب على الإرهاب، وهو ما لا يتوافر لدى دول أخرى.

من جانبه، قال اللواء المصري عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ستنتهي في فبراير/شباط 2020، بعد أن وضعت البنية الأساسية لطريق التنمية والسلام المستدامين للقارة.

وذكر العمدة أن أفريقيا سيصبح لها قريباً مقعدين دائمين في مجلس الأمن، يتم إضافتهما للمقاعد الحالية، موضحاً أن مصر من بين الدول المرشحة بقوة لأحدها، إضافة إلى دولتي جنوب أفريقيا وكينيا.

ونبه إلى استحداث مصر مركزا إقليميا لمكافحة التطرف والإرهاب مقره القاهرة، قبل أن يتم الاتفاق مع الاتحاد الأفريقي على إطلاق مركز إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد فض النزاعات.