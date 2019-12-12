انطلاق فعاليات المنتدى الأوروبي حول وثيقة الأخوة الإنسانية ببروكسل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت فعاليات منتدى الحوار السنوي الـ21 لمجموعة حزب الشعب الأوربي "EPP"، حول وثيقة الأخوة الإنسانية.

وخصصت المجموعة، التي تعد أكبر وأقدم التكتلات في البرلمان الأوروبي، فعاليات هذا العام لمناقشة الوثيقة التي وقعها بابا الكنيسة الكاثوليكية وشيخ الأزهر بأبوظبي، في فبراير/شباط العام الماضي.

والمنتدى الحواري الذي يأتي تحت شعار "الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش معاً"، يعمل على الترويج لقيم التسامح والسلم وقبول الآخر التي أكدت عليها الوثيقة التاريخية.