انت الان تتابع محكمة تأمر حكومة بلجيكا باستعادة عشرة أطفال ولدوا لمقاتلين بتنظيم داعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أمرت محكمة في بروكسل الحكومة البلجيكية اليوم الخميس بالمساعدة في جلب عشرة أطفال ولدوا في سوريا لبلجيكيين من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية إلى البلاد.
وقالت المحكمة إن الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين سبعة أشهر وسبع سنوات، يجب جلبهم إلى بلجيكا في غضون ستة أسابيع. وهم حاليا في مخيم الهول للاجئين في شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة الأكراد.
وأوضحت المحكمة أنه إذا لم تلتزم الحكومة بتقديم المساعدة القنصلية والوثائق الإدارية للأطفال ستُغّرم خمسة آلاف يورو (5511 دولار) عن كل طفل يوميا.
وقال وزير العدل البلجيكي كوين جينس لمحطة إذاعة عامة إن الحكومة مستعدة لاستعادة الأطفال إذا لم تكن مضطرة لجلب أمهاتهم معهم.
وفي الشهر الماضي طلبت المحكمة من الحكومة استعادة امرأة كان زوجها يقاتل في صفوف التنظيم المتشدد وطفليها خلال 75 يوما.
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