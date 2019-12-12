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طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتجاوز أعلى مستوى في عامين

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صورة أرشيفية لباحثون عن وظائف بولاية كاليفورنيا الأمريكية

قفز عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة ليتجاوز أعلى مستوى في عامين الأسبوع الماضي، لكن ذلك لا يشير على الأرجح إلى زيادة في تسريح الموظفين إذ أن بيانات الطلبات تميل للتقلب في الفترة التي تعقب عطلة عيد الشكر.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت بمقدار 49 ألف طلب إلى مستوى مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 252 ألفا للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر كانون الأول، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2017. والزيادة هي الأكبر منذ أغسطس آب 2017.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الطلبات إلى 213 ألفا في أحدث أسبوع.

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وارتفع المتوسط المتحرك للطلبات الجديدة في أربعة أس

ابيع، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 6250 إلى 224 ألفا الأسبوع الماضي.

 

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