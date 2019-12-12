روسيا تعلق على العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن دعم لجنة الكونغرس للعقوبات المفروضة على تركيا لشراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" هو مثال آخر عن الضغط على أنقرة.



وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي : "نعتبر هذا النقاش غير مقبول، لأن الحديث يدور عن ضغوط فعلية، وهناك أمثلة على ضغوط واشنطن المماثلة على عدد من الدول الأخرى، ليس فقط تركيا، وليس فقط حول "إس-400" أو الموضوعات المتعلقة بروسيا. اليوم، على مدار السنوات الأخيرة، تستخدم واشنطن- ليس لسنة ولا لسنتين- بل لعقود- سياسة العقوبات بشأن تلك القضايا، التي تريد تحقيق مصالحها الخاصة بها، وعملية التفاوض إما غير كافية أو عدم كفاية الموارد اللازمة لتنفيذ الأساليب الحالية والقانونية لتحقيق الأهداف التي تعكس المصالح الوطنية" .

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وأكدت زاخاروفا، أن سياسة الضغط أو التخويف غير مقبولة في نظام التنسيق الحالي للعلاقات الدولية.

هذا وكانت لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأميركي قد اعتمدت، يوم أمس الأربعاء، مشروع قانون يفرض عقوبات ضد تركيا بسبب شرائها منظومات "إس-400" تتمثل بقيود على بيع الأسلحة الأميركية لتركيا، وعلى المسؤولين عن توريدات الأسلحة للعملية العسكرية لأنقرة في سوريا.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، أن العقوبات الأميركية بسبب شرائها منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" بمثابة عدم احترام لسيادة تركيا وتضر بالعلاقات التركية الأميركية.

وكانت قد بدأت، منتصف تموز/يوليو الماضي، عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" إلى تركيا، والتي تسببت في أزمة بالعلاقات بينها وبين الولايات المتحدة.واكتملت، منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، المرحلة الثانية من تسليم المنظومة.