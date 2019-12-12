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الرئاسة التركية: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات المتوسط 

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أنقرة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

الرئاسة التركية: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات المتوسط 

أنقرة - الخليج 365

قالت الرئاسة التركية، إن أنقرة  مستعدة للتفاوض لتقاسم ثروات المتوسط. 

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وأفادت الرئاسة التركية في بيان لها بأن "إرسال قوات إلى ليبيا جزء من الاتفاقية الأمنية بين البلدين".

وكان الاتحاد الأوروبي، قال إن  الاتفاق التركي الليبي البحري ينتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى. 

وذكر الاتحاد الأوروبي، أنه" لا قيمة قانونية للاتفاق التركي الليبي البحري". 

وتضامن الاتحاد الأوروبي مع قبرص واليونان ضد أفعال تركيا

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