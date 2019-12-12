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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيناتور أميركي يهاجم تركيا ويطالب بفرض عقوبات عليها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
هاجم السيناتور الجمهوري، ميت رومني، النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، مطالباً بفرض عقوبات على تركيا رداً على سلوكها المدمر في المنطقة.
وجاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، قال فيها "غزت تركيا سوريا، وهاجمت حلفاءنا الأكراد، وتختبر أنظمة الصواريخ الروسية - وهي أعمال في وجه مصالح الأمن القومي الأميركي. أحث زملائي على دعم العقوبات التي أقرتها لجنة الشؤون الخارجية لإثناء تركيا عن مسيرتها الحالية".
وصوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على فرض عقوبات على تركيا،
وقال السيناتور الجمهوري جيمس ريتش إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أخذ تركيا في طريقٍ سيئ".
ونقلت قناتي العربية والحدث، عن ريتش أن القرارات التركية تحمل نتائج سيئة ومؤلمة لتركيا .
وأيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي في وقت سابق من الأربعاء تشريعاً لفرض عقوبات على تركيا، رداً على هجومها في شمال سوريا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعلى امتلاكِها منظومة الدفاع الروسية "إس. 400".
ويهدف قرار المجلس لدفع الرئيس دونالد ترمب لاتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه أنقرة. وخلال الجلسة قال السيناتور جيم ريتش إنه "حان الوقت لكي يجتمع مجلس الشيوخ ويغتنم هذه الفرصة لتغيير سلوك تركيا". من جهته، توعّد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في وقتٍ سابق بالرد على ما ستتخذه واشنطن من عقوبات.
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