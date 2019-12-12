عمدة القضاء في القومي: ما قام به حبيش يتقاطع مع سلوك فريقه السياسي

أصدرت عمدة القضاء في "​الحزب السوري القومي الاجتماعي​" ان "عمدة القضاء في الحزب تستنكر ما أقدم عليه النائب المحامي ​هادي حبيش​، لا سيما الإساءة بشكل علني الى ​القضاء اللبناني​ من خلال تهجمه على مدعي عام ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ بشكل استفزازي فيه الكثير من الاسفاف بشكل يتعارض مع كل الأصول القانونية، وأصول التخاطب بين السلطات وبين المحامين والقضاء".

وفي بيان لها، أوضحت العمدة أن "ما قام به حبيش، يتقاطع مع سلوك فريقه السياسي الذي دأب منذ فترة وبشكل ممنهج على تدمير مقومات ​الدولة​ الاقتصادية ومؤسساتها الدستورية من خلال تعطيل ​تشكيل الحكومة​ وفرض بدع دستورية جديدة لتقويض مؤسسات الدولة. وإننا نضع حادثة التهجم على القضاء في سياق سعي هذا الفريق للنيل من هيبة القضاء وتشويه صورته في محاولة لمنعه من ملاحقة الفاسدين".

وأشارت الى أنه "يجب على ​نقابة المحامين​ اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المحامي حبيش ومنعه من ممارسة مهنة المحاماة لإقدامه بشكل علني على مخالفة قانون تنظيم مهنة المحاماة نظرا للإساءة الكبيرة التي اقدم عليها والمثال السيئ الذي قدمه. كما ندعو القضاء الى التحرك الفوري لملاحقة النائب المذكور كون ما ارتكبه هو جريمة مشهودة ولا توجب أي إذن من ​المجلس النيابي​ وذلك تطبيقا للقوانين المرعية الاجراء وحفاظا على هيبة الدولة والقانون وكرامة المحامين والمتقاضين".

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