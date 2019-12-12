الشيخ نعيم حسن: لتشكيل حكومة انقاذية تعيد الثقة للوطن وابنائه

نبّه شيخ عقل ​طائفة​ الموّحدين ​الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ خلال لقائه عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​أنور الخليل​، الى "دقّة المرحلة التي يمر بها ​لبنان​ راهناً، والتي تتطلب من الجميع تحمّل المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه أي تأخير في استنباط الحلول الممكنة لتجاوز هذه المحنة، وفي تقديم مصلحة الوطن العليا على كل المكتسبات الآنية والسياسية، من خلال التنازلات المطلوبة وإزالة العوائق امام تشكيل ​حكومة​ انقاذية تعيد الثقة للوطن وأبنائه، وتحدّ من تراجع القطاعات الاقتصادية والمالية التي انعكست على لقمة عيش العائلات الفقيرة والمستورة".

وخلال لقائه وفداً حقوقيًا وإعلاميًا، عبّر شيخ العقل عن "اسفه لما تؤول اليه بعض أمور البلد"، مشددا على "ضرورة احترام قيمه الإنسانية ومواطنيه ولا سيما ​الشباب​ الذي يطالب بحقوقه وبدولة ترعاه في التعبير ضمن الأطر السلمية والقانونية، منعاً لاهتزاز الثقة بين القيمين على السلطات والمواطنين".