قيومجيان بعد لقاء عوده:نمر بأزمة غير مسبوقة وحكومة الإختصاصيين هي الحل

استقبل متروبوليت ​بيروت​ وتوابعها للروم ​الارثوذكس​ ​المطران الياس عوده​، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال ​ريشار قيومجيان​، الذي أكد "ارسال كتاب إلى رئيس لجنة المال و​​الموازنة​​ النائب ​ابراهيم كنعان فصل فيه المطلب الأساسي، أي زيادة 35 مليار ليرة ​لبنان​ية"، معتبراً ان "هذه الموازنة لا تزال كما هي، ومن حقه كوزير أن يرسل من يمثله لإيصال طلبه، لكن بعض النواب رفضوا وتم تأجيل الجلسة إلى تاريخ اليوم"، مبدياً "استعداده لإرسال كتاب جديد إلى كنعان إذا كان يرغب بتوضيحات أكثر"، متمنياً على "​الحكومة​ المقبلة أن تعيد النظر في الموازنات، لأن ​وزارة الشؤون الإجتماعية​ ليست فقط بحاجة إلى 35 مليارا إضافية، إنما إلى مضاعفة موازنتها".

واشار قيومجيان الى ان "الوزارة بحاجة لأموال إضافية لكي تعزز برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا وتطوره، والمبلغ المطلوب كان سيذهب فقط إلى دعم جمعيات الرعاية"، مشدداً على ان "لبنان يمر بأزمة إجتماعية غير مسبوقة، والبحث في الموازنة لن يساهم في حل هذا الموضوع، وانما الحاجة إلى حكومة فعلية وجدية، حكومة إختصاصيين غير متورطين ب​الفساد​ وأكفاء لينقذوا ​الوضع المالي​ والإقتصادي من ​الأزمة​ الشديدة".

هذا والتقى عوده النائب ​جان عبيد​ باحثاً معه الأوضاع الراهنة.