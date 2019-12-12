اللواء ابراهيم تمنى تشكيل حكومة باسرع وقت ممكن لتفادي المزيد من الانهيار

استقبل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه في المديرية العامة، نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف، يرافقه نائب النقيب الدكتور دريد عويدات، واجروا جولة افق سياسية اكد خلالها اللواء ابراهيم ان الوضع صعب ومأزوم، وتمنى تشكيل حكومة باسرع وقت ممكن لتفادي المزيد من الانهيار في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

كذلك تم البحث بالشؤون النقابية المتعلقة خصوصا بالاطباء المتعاقدين مع المديرية العامة للامن العام، وركز النقيب ابو شرف على ضرورة تطبيق فصل اتعاب الاطباء مباشرة مع الجهات الضامنة، وعلى التثقيف الطبي المستمر.