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محتجون دخلوا الى مكتب محافظ عكار وابرزوا رخص سلاح موقعة على بياض من قبله

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دخل عدد من ​المحتجين​ الى مكتب ​محافظ​ عكار اللبكي، وابرز احد المحتجين رخص سلاح موقعة على بياض قبل لبكي.

واعتبر المحتجون ان "محافظة عكار اشبه بدكان"، مطالبين ب​محاربة الفساد​ بدءا من محافظة عكار.

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