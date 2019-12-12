محتجون دخلوا الى مكتب محافظ عكار وابرزوا رخص سلاح موقعة على بياض من قبله

دخل عدد من ​المحتجين​ الى مكتب ​محافظ​ عكار اللبكي، وابرز احد المحتجين رخص سلاح موقعة على بياض قبل لبكي.

واعتبر المحتجون ان "محافظة عكار اشبه بدكان"، مطالبين ب​محاربة الفساد​ بدءا من محافظة عكار.