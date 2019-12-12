محتجون دخلوا الى مكتب محافظ عكار وابرزوا رخص سلاح موقعة على بياض من قبله

دخل عدد من المحتجين الى مكتب محافظ عكار اللبكي، وابرز احد المحتجين رخص سلاح موقعة على بياض قبل لبكي.
واعتبر المحتجون ان "محافظة عكار اشبه بدكان"، مطالبين بمحاربة الفساد بدءا من محافظة عكار.
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