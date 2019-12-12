اقدم 3 مسلحين مقنعين على "سرقة صيدلية "فارماتيك" في منطقة ميرنا الشالوحي ـ سن الفيل ليل الأربعاء - الخميس، وأجبروا صاحبها على فتح الصندوق وإعطائهم المال وبعض الأدوية".
يذكر ان نقابة صيادلة لبنان كانت قد اصدرت بياناً عبرت فيه "عن عجزها من متابعة عملها وتقديم خدماتها الانسانيّة للمواطنين ما لم تتأمّن الحماية الامنيّة اللازمة للصيدليات والعاملين فيها أسوة بقطاعات أُخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر 3 مسلحين يقتحمون صيدلية بسن الفيل واجبروا صاحبها على اعطائهم مالا وادوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.