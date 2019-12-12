3 مسلحين يقتحمون صيدلية بسن الفيل واجبروا صاحبها على اعطائهم مالا وادوية

اقدم 3 مسلحين مقنعين على "سرقة صيدلية "فارماتيك" في منطقة ميرنا الشالوحي ـ ​سن الفيل​ ليل الأربعاء - الخميس، وأجبروا صاحبها على فتح الصندوق وإعطائهم ​المال​ وبعض ​الأدوية​".

يذكر ان ​نقابة صيادلة لبنان​ كانت قد اصدرت بياناً عبرت فيه "عن عجزها من متابعة عملها وتقديم خدماتها الانسانيّة للمواطنين ما لم تتأمّن الحماية الامنيّة اللازمة للصيدليات والعاملين فيها أسوة بقطاعات أُخرى".