تخلية آخر 6 موقوفين في قضية استراحة صور بكفالة مالية

قررت الهيئة الاتهامية في ​الجنوب​ برئاسة القاضية رين مطر وعضوية المستشارين عباس جحا ورمزي فرحات، فسخ قرار قاضي التحقيق الاول في الجنوب مارسيل حداد، وتخلية آخر 6 موقوفين في ملف "استراحة صور" لقاء كفالة مالية ضامنة قدرها 500 الف ليرة لبنانية لكل منهم.

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