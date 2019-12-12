طرابلسي: يتطاول نائب على القضاء لا تستنكر كتلته ويسكت الحراك الشعبي

علق عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدكار طرابلسي​ على تصرفات النائب ​هادي حبيش​ فس ​قصر العدل​ ب​بعبدا​ يوم امس، قائلا "يتطاول نائب على ​القضاء​، لا تستنكر كتلته، ويسكت ​الحراك الشعبي​".

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