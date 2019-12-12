نقابة مستخدمي الميدل ايست: أي خسارة في المداخيل ستنعكس سلبا على 5000 عائلة

اوضحت نقابة مستخدمي وعمال ​شركة طيران الشرق الاوسط​ ("الميدل ايست") والشركات التابعة لها ان "شركة طيران الشرق الاوسط والشركات التابعة شركة خاصة بامتياز وتخضع ل​قانون التجارة​ وان الاسعار التي تضعها تخضع لواقع العرض والطلب"، مشيرة الى ان "الشركة عملت، وفي مناسبات عدة، على تقديم ما تستطيعه في سبيل عرض افضل الاسعار، وبما يتلاءم مع مصالح المغتربين ولتعزيز السياحة، واخرها لائحة بأسعار مخفضة جدا وزعت على ​وسائل الاعلام​ و​وسائل التواصل الاجتماعي​ بما يتناسب مع مقتضيات الظروف التي يعيشها الوطن، مساهمة منها في دعم ​الاقتصاد​ الوطني وعودة المغتربين ودعم القطاع السياحي".

وفي بيان لها لفتت النقابة الى ان "أي خسارة في مداخيل الشركة ستنعكس سلبا على 5000 عائلة تعمل في الشركة، ولسنا مستعدين لزيادة نسبة ​البطالة​ التي تستفحل يوما بعد يوم، ولسنا مستعدين ايضا لأن نستجدي رواتبنا عند أي انتكاسة"، داعية جميع الزميلات والزملاء الى الاستعداد للوقوف كعائلة في سبيل الدفاع عن لقمة عيشهم وديمومة عملهم، مؤكدة عدم السماح بأن تكون فريسة للصراعات القائمة تحت أي عنوان.