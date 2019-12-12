اعلن وزير الخارجية الارجنتيني فيليبي سولا ان "الرئيس البوليفي السابق أيفو موراليس وصل الى بوينوس إيرس قادما من كوبا وسيقيم في البلاد". وفي وقت سابق أعرب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن تأييده لمنح موراليس اللجوء الذي تعرض لانقلاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موراليس وصل الى الارجنتين قادما من كوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.