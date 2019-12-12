الامن الايراني: اعتقال 10 من عناصر الشغب الرئيسية في محافظة فارس جنوب ايران

اعلن قائد ​قوى الامن الداخلي​ في محافظة فارس جنوب ​ايران​ العميد رهام بخش حبيبي عن "اعتقال 10 من العناصر الرئيسية الضالعة في اعمال الشغب في المحافظة خلال الشهر الماضي"، موضحاً أنه "اثر وقوع اعمال الشغب في مدينتي كازرون وممسني الشهر الماضي واعمال مثيري الشغب في تخريب الممتلكات العامة والحكومية ، فقد ادرج موضوع كشف واعتقال هذه العناصر في جدول اعمال قوى الامن الداخلي وقوى الامن الداخلي تمكنت باجراءاتها الاستخبارية من رصد اوكار 8 من العناصر الرئيسية المثيرة لاعمال الشغب والفوضى في مدينة كازرون و اثنين اخرين في مدينة ممسني".

ولفت إلى أنه "في ظل جهود الامن الداخلي وبالتنسيق اللازم مع الجهاز القضائي فقد تم القاء القبض على عناصر الشغب العشرة هؤلاء في اوكارهم في اطار عمليتين منفصلتين وتم فتح ملفات قضائية لهم"، مؤكداً أن "امن الشعب هو خط احمر للامن الداخلي الذي يتصدى بكل حزم للمخلين بالامن والنظام في البلاد".