نتانياهو يشكر ترامب على مرسومه حول مكافحة معاداة السامية

أعرب رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي، ​بنيامين نتانياهو​، عن شكره للرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، على نشره مرسوما حول محاربة ​معاداة السامية​، قائلا "أود أن أشكر ترامب على نشره مرسوما رئاسيا مناهضا للتمييز العنصري ضد الشعب اليهودي وإن ​حرية التعبير​ لا يمكن أن تستخدم كمبرر لشن هجمات معادية للسامية ضد الشعب اليهودي وإسرائيل".

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