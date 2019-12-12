"موديز": نظرة مستقبلية متباينة لقطاع النقل العالمي في 2020

أفادت وكالة "​موديز​" للتصنيف الائتماني بان "الآفاق المستقبلية ل​قطاع النقل​ العالمي متباينة في 2020"، موضحةً أن "النظرة المستقبلية مستقرة لشركات الطيران العالمية للركاب، وأيضا لقطاع الشحن العالمي، وإيجابية لاستئجار الطائرات، وسلبية لقطاع ​السكك الحديدية​ في أمريكا الشمالية".

ولفتت إلى أن "النظرة المستقبلية المستقرة لقطاع شركات الطيران العالمية، تعتمد على هامش التشغيل الكلي المتوقع بنحو 8.9 بالمئة في 2020، بانخفاض طفيف عن 9.3 بالمئة في 2019"، متوقعةً "أن تكون ​الولايات المتحدة​ و​أوروبا​، أكبر مساهمين في الإيرادات والأرباح التشغيلية بقطاع الطيران العالمي".

كما تتوقع "أن يؤدي مزيج من نمو حجم الركاب، والانضباط المستمر للقدرة وتكاليف ​الوقود​ الثابتة إلى تخفيف الضغط على هوامش التشغيل لصناعة الطيران العالمية في العام المقبل".