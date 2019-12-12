وزير النقل السعودي: سنطور مشروعات النقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

اشار ​وزير النقل​ السعودي صالح بن ناصر الجاسر، الى ان "المملكة تعتزم إطلاق مشروعات نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في العام المقبل، قيمتها عشرات المليارات من الدولارات"، موضحاً بأن "​السعودية​ تملك بنية تحتية مبهرة في النقل واللوجيستيات".

وفي تصريح لوكالة "​رويترز​"، ذكر الجاسر ان "المشروعات ​الجديدة​ ستشمل توسعة مطار ​الرياض​ وخمسة مطارات محلية أخرى، والتخطيط لمشروع سكك حديد يربط بين ​الدمام​ في المنطقة الشرقية ومدينة جدة المطلة على ​البحر الأحمر​ عبر العاصمة"، معلناً ان "الوزارة تجري محادثات مع شركة تملكها ​الحكومة الصينية​ بشأن هذا المشروع دون الإفصاح عن اسم الشركة".