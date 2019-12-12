اشار وزير النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر، الى ان "المملكة تعتزم إطلاق مشروعات نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في العام المقبل، قيمتها عشرات المليارات من الدولارات"، موضحاً بأن "السعودية تملك بنية تحتية مبهرة في النقل واللوجيستيات".
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، ذكر الجاسر ان "المشروعات الجديدة ستشمل توسعة مطار الرياض وخمسة مطارات محلية أخرى، والتخطيط لمشروع سكك حديد يربط بين الدمام في المنطقة الشرقية ومدينة جدة المطلة على البحر الأحمر عبر العاصمة"، معلناً ان "الوزارة تجري محادثات مع شركة تملكها الحكومة الصينية بشأن هذا المشروع دون الإفصاح عن اسم الشركة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل السعودي: سنطور مشروعات النقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.