أ ف ب: تظاهرة ضد الانتخابات بوسط الجزائر ومحاولة اقفال مركز انتخاب

افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن "آلاف ​المتظاهرين​ خرجوا وسط العاصمة الجزائرية ضد إجراء ​الانتخابات​ التي بدأت الخميس". واحتل المتظاهرون بأعداد كبيرة الجزء الأكبر من شارع ديدوش مراد، حتى ساحة البريد المركزي، كاسرين الطوق الذي فرضته قوات ​الشرطة​. وحاول المتظاهرون اقتحام مركز التصويت بإكمالية باستور، حيث منعتهم الشرطة برش ​الغاز​ المسيل للدموع، لكنها اضطرت إلى غلق المركز لنحو نصف ساعة قبل ان تعيد فتحه.

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