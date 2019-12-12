الطاقة الدولية: فائض المعروض في سوق النفط سيستمر رغم اتفاق "أوبك+"

لفتت ​وكالة الطاقة الدولية​ إلى أن "مخزونات ​النفط​ العالمية قد ترتفع رغم اتفاق بين "أوبك" وحلفائها على زيادة تخفيض الإنتاج، وأيضا إنتاج أقل من المتوقع للولايات المتحدة ودول أخرى خارج أوبك"، مشيرة إلى أنه "رغم التخفيضات الإضافية، وتقليص توقعاتنا لنمو إمدادات الدول التي من خارج أوبك في 2020 إلى 2.1 مليون برميل يوميا، قد ترتفع مخزونات النفط العالمية بمقدار 700 ألف برميل في الربع الأول من 2020".

وأشارت إلى أنه "حتى إذا التزمت مجموعة "​أوبك +​" على نحو صارم بالاتفاق الجديد، وظل إنتاج دول أعضاء تعاني من مشاكل سياسية، مثل ​إيران​ و​ليبيا​ و​فنزويلا​، مستقرا، سيتم سحب 530 ألف برميل يوميا من الخام فقط من السوق مقارنة مع إنتاج تشرين الثاني 2019".