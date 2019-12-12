زاخاروفا: نأمل أن يتمكن العراق من تقديم مرشح لرئاسة حكومته

أعلنت المتحدثة باسم ​الخارجية الروسية​، ​ماريا زاخاروفا​ أن "​موسكو​ تعول على أن يتمكن ​العراق​ من تقديم مرشح لمنصب رئيس ​حكومة​ البلاد في الموعد المقرر لذلك"، مشيرةً إلى أن "​الرئيس العراقي​ يجري حاليا مشاورات نشطة مع أبرز ​الكتل النيابية​ حول تشريح رئيس للوزراء معربا عن أمل موسكو في أن تثمر هذه المشاورات، وفي مواعيد محددة وفق ​دستور​ العراق، "قرارا توافقيا سيمنع حدوث فراغ في ​السلطة​ يهدد بتفاقم ​الأزمة​ السياسية الداخلية".

وأشارت إلى أن "​روسيا​ تدعم السلطات العراقية في جهودها الرامية إلى بناء حوار وطني شامل يراعي مصالح جميع المكونات العرقية والدينية للمجتمع العراقي، وكذلك إطلاق إصلاحات اجتماعية واقتصادية"، مشددةً على "ضرورة أن يتم حل المشكلات السياسية الداخلية في هذا البلد بأيدي المواطنين العراقيين أنفسهم بعيدا عن أي تدخل خارجي".

ولفتت إلى "أننا نأمل ألا يجد الشعب العراقي نفسه من جديد ورهينة لألاعيب ومطامح سياسية خارجية، وألا يتحول العراق إلى مسرح لتصفية حسابات بين أطراف فاعلة خارجية".