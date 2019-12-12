سلطات تشيلي عثرت على حطام الطائرة المفقودة: احتمال العثور على أحياء مستحيلة

أكدت السلطات في تشيلي أن الحطام الذي عثرت عليه سفن البحث في عرض البحر هو للطائرة العسكرية التي فقدت وعلى متنها 38 شخصا، معتبرة أن احتمالات العثور على أحياء "مستحيلة عمليا".
واشار قائد سلاح الجو أرتورو ميرينو في مؤتمر صحافي في مرفأ بونتا أريناس جنوب تشيلي الى إن "حالة حطام الطائرة الذي عثر عليه يجعل من المستحيل عمليا أن يكون هناك أحياء من هذا الحادث الجوي".
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