لوريمر: ينبغي لمن يسعون للضغط على حركة الاحتجاج ان يدركوا أن هذا أمر غير مقبول على الاطلاق

لفت مستشار الدفاع البريطاني الأول في ​الشرق الأوسط​ وشمال أفريقيا ​اللواء​ السير جون لوريمر في ختام زيارته إلى ​لبنان​ إلى "أنني أزور لبنان في وقت مهم من تاريخه، لطالما كانت ​المملكة المتحدة​، ومنذ فترة طويلة، شريكة مهمة وداعمة للبنان وفي تشرين الأول اعلنا عن تمويل اضافي يصل الى 25 مليون دولار للجيش اللبناني وهو جزء من دعمنا المستمر للمدافع الشرعي الوحيد عن لبنان"، مشيراً إلى ان "​قوات الأمن​ مؤتمنة على حماية لبنان بما في ذلك تأمين أمن الحدود والتصدي للإرهاب وحماية الحق في ​الاحتجاجات​ السلمية وقد أثنيت على دورهم المهني ومن المهم ان تواصل ​الأجهزة الأمنية​ اللبنانية حماية حق في الاحتجاج السلمي، وينبغي لمن يسعون للضغط على حركة الاحتجاج من خلال ​العنف​ والترهيب ان يدركوا أن هذا أمر غير مقبول على الاطلاق".

من جهته، أشار ​السفير البريطاني​ كريس رامبلنغ إلى "إنها زيارة جيده للواء السير جون لوريمر كبير مستشاري ​وزارة الدفاع البريطانية​ للشرق الأوسط. وكان اجتماع مجموعة الدعم الدولية الذي عقد في ​باريس​ أمس دليلا على ان المجموعة هنا لدعم لبنانِ ملتزم بالإصلاح. لبنان يحتاج إلى حكومة على وجه السرعة ولقد كنا واضحين ان مساله اختيار القادة و​الحكومة​ هي مسألة محلية لبنانية وكان ​الشعب اللبناني​ واضحاً في مطالبته بتحسين الحكم، وينبغي الاستماع اليه".