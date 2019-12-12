نقابة الصيادلة: عاجزون عن متابعة العمل ما لم تتأمن الحماية الامنيّة اللازمة للصيدليات

أفادت ​نقابة صيادلة لبنان​ بأنه "أمام ​حالات​ التعدي المتكررة على ​الصيدليات​ والعاملين فيها من سلبٍ واعتداءٍ بقوّة ​السلاح​، وأخيرا بصروة شبه يوميّة، نجد أنفسنا ازاء كل ما تقدّم، عاجزين عن متابعة العمل في صيدلياتنا وتقديم خدماتنا الانسانيّة للمواطنين ما لم تتأمّن الحماية الامنيّة اللازمة للصيدليات والعاملين فيها أسوة بقطاعات أُخرى ونحن لن نتوانى عن اخذ مستقبلاً كافة الخطوات التصعيدية التي تضمن حقنا بالحماية، و​الحياة​ المصانة".

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