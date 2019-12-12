بطيش لأصحاب الافران:لا تتلاعبوا بوزن ربطة الخبز والتسعيرة بالليرة فقط

حذر وزير ​الاقتصاد​ والتجارة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​منصور بطيش​، "اصحاب الافران من اللجوء الى اساليب غير قانونية والتلاعب بوزن ربطة ​الخبز​ بغية تحقيق ارباح غير مشروعة"، طالباً "من جميع السوبر ماركات ونقاط البيع عدم تسلم ربطات الخبز المتلاعب بأوزانها تحت طائلة تسطير ​محاضر ضبط​ في حقهم".

وذكرت الوزارة في بيان لها "التجار بضرورة اعلان ​الاسعار​ ب​الليرة اللبنانية​، وفقا للقوانين المرعية، وبعدم رفع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية من دون مسوغ قانوني"، مشيرة الى انها "ستستمر في اتخاذ كل الاجراءات القانونية المناسبة في حق المخالفين واحالتهم امام ​القضاء​ المختص".