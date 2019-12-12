حذر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش، "اصحاب الافران من اللجوء الى اساليب غير قانونية والتلاعب بوزن ربطة الخبز بغية تحقيق ارباح غير مشروعة"، طالباً "من جميع السوبر ماركات ونقاط البيع عدم تسلم ربطات الخبز المتلاعب بأوزانها تحت طائلة تسطير محاضر ضبط في حقهم".
وذكرت الوزارة في بيان لها "التجار بضرورة اعلان الاسعار بالليرة اللبنانية، وفقا للقوانين المرعية، وبعدم رفع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية من دون مسوغ قانوني"، مشيرة الى انها "ستستمر في اتخاذ كل الاجراءات القانونية المناسبة في حق المخالفين واحالتهم امام القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر بطيش لأصحاب الافران:لا تتلاعبوا بوزن ربطة الخبز والتسعيرة بالليرة فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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