رويترز: سندات لبنان السيادية المقومة بالدولار ترتفع 2.5 سنتات

أفادت وكالة "​رويترز​" للانباء بأن "سندات ​لبنان​ السيادية المقومة ب​الدولار​ ترتفع 2.5 سنتات بعد أن بحث رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ الحصول على مساعدة فنية مع ​صندوق النقد​ والبنك الدوليين".

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