شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سياحة النواب يؤكد أهمية الاستفادة من السياحة الدينية والاستشفائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب إنه في إطار متابعة لجنة السياحة لنقاط مسار العائلة المقدسة والاطمئنان على إزالة أى معوقات أمام تنفيذ هذا المشروع القومى الهام استراتيجياً وتنموياً وسياحياً لمصر، فإن اللجنة بصدد القيام بزيارة ميدانية لمحافظتى المنيا وأسيوط خلال الأيام القادمة، لتفقد أعمال التطوير بنقاط مسار العائلة المقدسة التى تمر بالمحافظتين والوقوف على آخر المستجدات.

وأضاف صدقى ، فى بيان له، إن هذه الزيارة جاءت بناءً على تلقى اللجنة عدد من طلبات الإحاطة بشأن المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه على أرض الواقع لهذا المشروع الذى يعد من أهم المشروعات القومية لمصر، موضحا أنه فى ضوء حرص اللجنة على استكمال تفقد كل النقاط المتعلقة بالمسار سوف تقوم بالزيارة لوضع حلول فعلية على أرض الواقع بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة.

وأشار صدقى، إلى أهمية السياحة والتعامل معها على أنها صناعة اقتصادية خدمية وتمثل مورداً من أهم الموارد الاقتصادية للدولة خاصة أن مصر بها إنماط سياحية متعددة مثل السياحة الدينية والعلاجية ، مؤكداً أن الاهتمام بالملف السياحى ضرورة مهمة خاصة أن السياحة فى مصر تمرض ولا تموت، قائلا: "مصر ربنا حباها بمميزات لابد من الاستفادة منها لصالح التطوير والنهوض".

Advertisements

وقال رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن السياحة الدينية والاستشفائية من السهل الاستفادة منها للنهوض بالسياحة وجذب انتباه السياح من مختلف أنحاء العالم ، مؤكدا أنه يوجد فى المجلس مشروع قانون السياحة الصحية وخروجه للنور سيكون خطوة إيجابية لصالح السياحة فى مصر.