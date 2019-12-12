" المالية ": إنفاق 6.8 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة فى العام المالى السابق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة للدولة، إن التركيز فى قطاع الصحة دائما ما يكون على الأدوية وما يخص المواطن والمرضى، لافتا إلى أن الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) كان مُخصصا له فى موازنة العام المالى 2018/2019، نحو 6.8 مليار جنيه، تم إنفاق 6.6 مليار بنهاية العام فى 30 يونيو 2019، مقارنة بـ4.1 مليار جنيه فى يونيو 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقدة اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة حساب ختامى موازنة وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2018/2019.

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وفيما يتعلق بالإنفاق على المواد الخام، لفت عبد الفتاح إلى أن مُخصصاتها بختامى 2018/2019 بلغت 2.9 مليار جنيه، مقارنة بـ2 مليار جنيه فى 30 يونيو 2017/2018، كما ارتفع بند الصيانة من 242.8 مليون جنيه إلى 250 مليون، فيما بلغ الإنفاق على قطاع العلاج على نفقة الدولة 6.8 مليار جنيه، وكانت 5.7 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018، بزيادة بلغت نحو مليار جنيه.

وأوضح مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة للدولة، أنه تم إنفاق 6.6 مليار جنيه على الاستثمارات بوزارة الصحة فى 30 يونيو 2019، وكان مُخصصا لها فى بداية السنة المالية نحو 6.7 مليار جنيه، مُقارنة بـ4.7 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018، مشيرا إلى أن مُخصصات هذا الباب تذهب إلى تطوير وبناء المستشفيات.