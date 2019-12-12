شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء "لجنة الخطة والموازنة" يتهمون سحر نصر بالإخفاق فى تأدية عملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الواب، اليوم الخميس، هجوما عنيفا على الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، حيث وجهت اللجنة اتهامات للوزارة والوزيرة بالإخفاق فى تأدية عملها فى ملفى الاستثمار والتعاون الدولى.

وأوضح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، رئيس الاجتماع، أن الاستثمار الأجنبى المباشر شهد انخفاضا ملحوظا بين العامين (2017/2018، و2018/2019)، وفقا لما صرح به مسئول وزارة الاستثمار باجتماع اللجنة، حيث بلغت جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى 30 يونيو 2018 نحو 7.7 مليار دولار، وانخفضت بقيمة 1.8 مليار دولار فى 30 يونيو 2019، بنسبة 23.4%، لتُسجل 5.9 مليار دولار.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم، وبحضور الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية، لبحث ومناقشة موقف الدين العام الحكومى والأعباء المترتبة عليه من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.

وكان اللواء أحمد رزق عبد المنعم، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد نفى مسئولية الوزارة فى متابعة تنفيذ اللجهات والهيئات والوزارات الأخرى للمشروعات التى يتم الاقتراض من أجلها، مؤكدا أن الوزارة ليست معنية بمتابعة التنفيذ، ما رفضه أعضاء اللجنة، حيث أكد النائبان مصطفى سالم والمهندس ياسر عمر، وكيلى اللجنة أن القرار الجمهورى الذى يحدد مهام الوزارة ينص صراحة على أنه ضمن اختصاصاتها متابعة القروض والمنح، مؤكدين أن هناك إخفاق من وزارة الاستثمار فى متابعة القروض وجذب الاستثمارات.

واستنكر النواب إخفاق وزارة الاستثمار فى عملها بشقيه (الاستثمار والتعاون الدولى)، فضلا عن الغياب المستمر للوزيرة سحر نصر ، عن حضور اجتماعات اللجنة.