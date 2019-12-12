مشاهير جينيس المصريين.. الحضري صاحب أكثر أرقام قياسية ودياب الأكثر مبيعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت مها صلاح الدين:

بعد الجدل الدائر حول دخول الفنان تامر حسني إلى موسوعة جينيس، عبر لقب الفنان الأكثر إلهامًا وتأثيرًا في العالم، والذي حسمه الخليج 365 في تقرير بعنوان "ليس ملهمًا".. "جينيس" تكشف لـ"الخليج 365" حقيقة رقم تامر حسني القياسي، راسلنا خلاله موسوعة جينيس للتحقق من الأمر، ليأتينا الرد بأن الرقم القياسي الذي حققه الفنان المصري هو أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات.

ورغم عدم إدراج اسم تامر حسني حتى الآن في قواعد بيانات موسوعة جينيس، إلا أن الموسوعة أكدت في ردها لنا أن تامر حسني حقق رقمًا قياسيًا آخر قبل ثلاث سنوات يخص حملة "أكثر الناس الذين قاموا بالتسجيل للتبرع بالدم".

إلا أنه ورد في قاعدة بيانات موسوعة جينيس أسماء مشاهير مصريين آخرين، نستعرض ونحلل أرقامهم القياسية في التقرير التالي.

في الرسم البياني التفاعلي السابق، نجد أن لاعبي كرة القدم المصريين هم أصحاب النصيب الأكبر من الأرقام القياسية في موسوعة جينيس، على رأسهم عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، الذي حقق 3 أرقام قياسية، هي: أكبر لاعب في بطولة كأس العالم، وأكبر لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأكثر لاعب فاز ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

تشارك معه في الرقم القياسي الأخير أحمد حسن، والذي حقق رقمين قياسيين في موسوعة جينيس، من بينها لقب أكثر لاعب شارك في مباريات دولية.

أما محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، ونادي ليفربول الإنجليزي، حقق رقمين قياسيين، هما المشاركة في أكثر عدد مباريات في الدوري الإنجليزي في موسم واحد، 24 مباراة من 38 مباراة. وأكثر عدد أهداف في الدوري الإنجليزي في موسم واحد (32 هدفا).

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وحقق محمد أبو تريكة رقم قياسي وحيد عن أكثر عدد أهداف في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بين الأعوام من 2004: 2014، وحقق خلالها 31 هدفًا، كان أفضلها وفقًا لما جاء في جينيس، هدف الدقيقة 92 في عام 2006.

وحقق التوأم حسام وإبراهيم حسن، لقب أكثر أخوين شاركا في مباريات دولية، عن 311 مباراة مع المنتخب الوطني.

النادي الأهلي أيضًا استحوذ على رقمين قياسيين في الموسوعة، هما أكثر ناد فاز بالدوري الممتاز في كرة القدم المصرية، وأكثر ناد حصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا أيضًا.

أما المنتخب الوطني، فحقق لقب أكثر عدد انتصارات في كأس الأمم الإفريقية، فعلى الرغم من خسارته الأخيرة، لم ينتزع منه أي منتخب هذا الرقم القياسي حتى الآن.

لم تقتصر الأرقام القياسية على لاعبي كرة القدم فحسب، فحققت نور الشربيني، لاعبة الاسكواش المصرية لقب، أصغر فائزة ببطولة كأس العالم للسيدات عام 2015، في عمر العشرين.

ومن الأرقام القياسية للمصريين في موسوعة جينيس ما لم يكن حميدا، حيث حقق زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، لقب أكثر رجل مطلوب في عام 2012، بعدما رصد برنامج المكافآت من أجل العدالة في المكتب الفيدرالي الأمريكي مبلغ 25 مليون دولار مكافأة لمن يساعد في القبض عليه.

وأخيرًا، كان الفنان عمرو دياب، قد حقق رقم قياسي جديد، عن أكثر فنان حصد جوائز "الأكثر مبيعًا"، بعدما جمع أربعة أضعاف جوائز الموسيقى العالمية لأفضل فنان في الشرق الأوسط مبيعًا في الأعوام 1996 و 2001 و 2007 و 2013.