رئيس حي بولاق أبوالعلا: عقار حارة النقلي قديم وخططنا لإزالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف المهندس سيد عبدالفتاح، رئيس حي بولاق أبوالعلا بمحافظة القاهرة، تفاصيل انهيار العقار رقم 12 بحارة النقلي، اليوم الخميس.

وقال عبدالفتاح، لمصراوي، إن العقار قديم وكان من ضمن العقارات ذات الخطورة الداهمة، وكان من المقرر إزالته، لافتًا إلى أنه عبارة عن دور أرضي ودورين آخرين.

ونفى رئيس حي بولاق أبوالعلا، وجود أي إصابات بشرية ناتجة عن انهيار العقار.