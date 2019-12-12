محافظة أسيوط تكشف حقيقة ظهور "أسد" على جبل المعابدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

نفى مكتب إعلام محافظة أسيوط، اليوم الخميس، ما جرى نشره على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعبر بعض المواقع الإخبارية عن ظهور أسد ببعض الزراعات أو على جبل بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب.

وأضاف بيان صادر عن المحافظة أنه فور رصد انتشار بعض الشائعات على بعض المواقع الالكترونية وصفحات موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك جرى التواصل مع رئيس مركز ومدينة أبنوب، تاج الدين جلال، والذي أكد عدم رصد أو تلقي أية شكاوى عن ظهور "أسد" في قرية المعابدة، مضيفًا"مجرد شائعات".

وناشد مكتب إعلام المحافظة الصحف والمواقع الإلكترونية بتحري الدقة في نشر الأخبار والتواصل مع المحافظة والقيادات التنفيذية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.