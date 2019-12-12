ماتت شقيقته حرقًا.. عاطل يشعل النيران في منزل أسرته بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران :
أشعل عاطل النيران في منزل عائلته، اليوم الخميس، انتقامًا من والدته التي رفضت إقراضه أموالًا لشراء المواد المخدرة، والتهم الحريق محتويات المنزل، وتسبب في مصرع شقيقة المتهم، بعد إصابتها بحروق خطيرة.
تلقى اللواء حمدي هاشم مدير المباحث الجنائية بأسوان، إخطارًا من مأمور مركز كوم أمبو، بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بأحد المنازل، وبانتقال قوات الحماية المدنية جرى السيطرة على الحريق، وتبين إصابة ابنة صاحبة المنزل "ربة منزل" بحروق خطيرة بأماكن متفرقة من الجسم، وتوفيت أثناء محاولة نقلها لمستشفى كوم أمبو المركزي.
وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ابن صاحبة المنزل عاطل له معلومات جنائية، وباستهدافه جرى ضبطه، وبحوزته فرد خرطوش، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه أقدم على ارتكاب الحادث، بعد مشادة كلامية مع والدته، لرفضها إقراضه نقودًا لشراء المخدرات، على إثرها سكب كمية من البنزين بالمنزل وأشعل النيران فيه، وفر هاربًا.
حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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