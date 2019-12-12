إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بسبب الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أشرف سويلم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح التي بلغت 25 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار ووصول الضغط إلى 1009 درجة، واضطراب حالة البحر، وجرى إيقاف كافة الأنشطة البحرية، بكافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء بحري رضا إسماعيل رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.