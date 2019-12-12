بالصور.. رياح شديدة وعاصفة رملية تضرب مدن جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى، عقب تعرض معظم مدنها لعاصفة رملية ورياح شديدة مثيرة للرمال.

قال اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى، بكافة القطاعات وجرى توزيع فرق الانتشار السريع، إلى جانب قوات الحماية المدنية والمرور على الطرق السريعة، عقب تعرض مدن المحافظة لعاصفة رملية شديدة.

وأكد السكرتير العام، أن جميع الطرق الدولية والداخلية تعمل بشكل طبيعي، ولم يتلقى مركز العمليات وإدارة الأزمات بيانات بشأن إغلاق أي من الموانئ البحرية، وجارى العمل بها بشكل طبيعي.