بتزوير المستندات.. كشف حيلة صاحب شركة للحصول على قرض من أحد البنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بتزوير مستندات رسمية لحصوله على قرض من أحد البنوك.

تبلغ لفرع الإدارة بغرب الدلتا من مدير فرع أحد البنوك بمنطقة المنشية بالإسكندرية، بتقدم مالك إحدى شركات التجارة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، إلى فرع البنك بكشف حساب بنكي منسوب صدوره إلى أحد البنوك فرع محطة الرمل للحصول بموجبه على قرض بقيمة 500 ألف جنيه، وتبين أنه مزور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته قرر أنه قام باصطناع كشف الحساب المزور بمعرفته، باستخدام ماسح ضوئي (اسكنر) وبرامج إلكترونية بأحد مقاهي الإنترنت، وذلك لتقديمه للبنك للحصول بموجبه على القرض المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.