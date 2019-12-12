وزير الخارجيّة الإيطالي : الإستقرار في ليبيا "عمليّة صعبة" ولا نوافق فائز السراج في إتفاقيّته مع تركيا

روما- وصف وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو بسط الاستقرار في ليبيا بـ"العملية الصعبة"، وذلك في إحاطة أمام لجنة شنغن البرلمانية بشأن ملف الهجرة اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2019 .

وأشار دي مايو إلى أن “التوقيت والمساهمة التي ستقدمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة تعتمد على مدى الاستقرار في ليبيا”.

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وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية "هناك حرب أهلية في ليبيا ، وحكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج تواجه العديد من الصعوبات"، ملفتا إلى أن الحكومة الايطالية "لا توافقها الرأي حول الاتفاقيات الاخيرة التي تم التوصل إليها مع تركيا"، في إشارة إلى مذكرتي التفاهم حول التعاون الامني والحدود البحرية.

وأضاف "على وجه الخصوص تلك المتعلقة بالحدود البحرية، فهي ليست شرعية حتى من وجهة نظرنا لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار اليونان وما قرروه من حدود يمر بالقرب من سواحل جزرها ولكنهم لم يشركوها" في هذه الاتفاقية.