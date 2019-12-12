برلين: سياسة الطاقة في أوروبا تحددها بروكسل وليس واشنطن

أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن ألمانيا ترفض أي محاولات للقوى الخارجية للتأثير على سياسة الطاقة الألمانية، مؤكدا أن هذه السياسات يتم تحديدها في أوروبا وليس في واشنطن.
وقال الوزير الألماني معلقا على العقوبات الأمريكية ضد مشروع "التيار الشمالي 2" في بيان: "سياسة الطاقة الأوروبيةيتم تحديدها في أوروبا، وليس في الولايات المتحدة. ونرفض من حيث المبدأ الهجمات الخارجية والعقوبات من خارج الحدود".
وفي وقت سابق، صرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريتش، لصحيفة "ديفينس نيوز"، بأن الكونغرس الأمريكييخطط لوقف تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2"، من خلال قانون الدفاع الوطني لعام 2020.
من جهته قال السناتور الديمقراطي السابق، كريس مورفي، إن مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم قريبا تمرير مشروع قانون حول "أمن الطاقة الأوروبي"، يهدف إلى مكافحة "النفوذ الروسي".
وسبق وأن هددت واشنطن بفرض عقوبات على المشاركين في مشروع "التيار الشمالي-2"، الذي يهدف إلى توصيل الغاز الروسي إلى أوروبا.
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